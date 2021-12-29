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У членів "Євросолідарності" провели обшуки у справі проти Порошенка

Середа, 29 грудня 2021, 16:03
У членів Євросолідарності провели обшуки у справі проти Порошенка

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявляє, що у середу вранці правоохоронці провели низку обшуків у кількох членів партії в межах справи про закупівлю вугілля в ОРДЛО.

Джерело: брифінг Турчинова, відео якого він опублікував у Facebook, співрозмовники Української правди

Пряма мова Турчинова: "Сьогодні о сьомій годині ранку відбулися обшуки у представників нашої партії. Зокрема обшукували оселю помічника президента (п'ятого президента Петра Порошенка - УП), надзвичайного і повноважного посла Юрія Онищенка, який, до речі, 25 років має дипломатичного стажу, який віддано працював на свою країну. Також ексдепутата Сергія Березенка обшукували сьогодні і інших наших колег".

Деталі: За його словами, слідчі дії проводилися у справі про закупівлю вугілля на окупованому Донбасі. Турчинов уточнив, що правоохоронці шукали документи щодо поставок вугілля в 2014 році. Він зазначив, що під час обшуків нічого не знайшли.

У ДБР "Українській правді" повідомили, що обшуки проводили його слідчі у справі щодо злочинної схеми постачання вугілля з ОРДЛО.

Дослівно ДБР: "З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження повідомляємо, що 29 грудня 2021 слідчими ДБР,  на підставі відповідних ухвал слідчого судді, проведено ряд обшуків за місцями можливого зберігання речей чи документів, що мають значення для кримінального провадження.

Вкотре наголошуємо, що ДБР діє виключно у межах та у спосіб, визначений законодавством, і проведення обшуків здійснюється виключно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знарядь вчинення кримінальних правопорушень".

Передісторія:

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Українська правда

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Теми: ПорошенкообшукиЄвропейська солідарністьвугілляОРДЛО
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