"ЕС" требует созвать внеочередное заседание Рады

Народные депутаты "Европейской Солидарности" собирают подписи, чтобы созвать внеочередное заседание Верховной Рады.

Источник: брифинг сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова

Прямая речь: "Европейская Солидарность" требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады с повесткой дня, которая будет соответствовать реалиям и проблемам сегодняшнего дня".

Детали: Депутаты обратились с письмом о созыве внеочередного заседания к главе ВР.

Сейчас нардепы "Евросолидарности" собирают подписи.

Герасимов заявил, что в повестке дня нардепы потребуют рассмотреть следующие вопросы:

Отчет президента о состоянии обороны и наружной политики страны в условиях опасности эскалации вооруженной агрессии РФ.

Отчет премьера о мерах по преодолению кризисных явлений в экономике и росте цен, в частности, на энергоносители и ЖКУ.

Отчет министра обороны о состоянии обеспечения ВСУ и выполнении государственного оборонного заказа на 2021-2022 гг.

Отчет министра энергетики о состоянии энергетической отрасли и импорте электроэнергии и угля из РФ и Беларуси.

Отчет министра здравоохранения о мерах по преодолению последствий Covid-19. В частности, по обеспечению вакцинами и кислородом на 2022 год, ковидных выплат и зарплат медикам.

Поручение Кабмину принять меры по обеспечению минимального размера денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на уровне не менее 29 тысяч гривен в месяц.

Напомним: