"ЕС" требует созвать внеочередное заседание Рады
Понедельник, 10 января 2022, 15:02
Народные депутаты "Европейской Солидарности" собирают подписи, чтобы созвать внеочередное заседание Верховной Рады.
Источник: брифинг сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова
Прямая речь: "Европейская Солидарность" требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады с повесткой дня, которая будет соответствовать реалиям и проблемам сегодняшнего дня".
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Детали: Депутаты обратились с письмом о созыве внеочередного заседания к главе ВР.
Сейчас нардепы "Евросолидарности" собирают подписи.
Герасимов заявил, что в повестке дня нардепы потребуют рассмотреть следующие вопросы:
ВИДЕО ДНЯ
- Отчет президента о состоянии обороны и наружной политики страны в условиях опасности эскалации вооруженной агрессии РФ.
- Отчет премьера о мерах по преодолению кризисных явлений в экономике и росте цен, в частности, на энергоносители и ЖКУ.
- Отчет министра обороны о состоянии обеспечения ВСУ и выполнении государственного оборонного заказа на 2021-2022 гг.
- Отчет министра энергетики о состоянии энергетической отрасли и импорте электроэнергии и угля из РФ и Беларуси.
- Отчет министра здравоохранения о мерах по преодолению последствий Covid-19. В частности, по обеспечению вакцинами и кислородом на 2022 год, ковидных выплат и зарплат медикам.
- Поручение Кабмину принять меры по обеспечению минимального размера денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на уровне не менее 29 тысяч гривен в месяц.
Напомним:
- 30 декабря 2021 года руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявил, что в среду утром правоохранители провели ряд обысков у нескольких членов партии в рамках дела о закупке угля у ОРДЛО.
Украинская правда