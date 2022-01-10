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"ЕС" требует созвать внеочередное заседание Рады

Понедельник, 10 января 2022, 15:02
ЕС требует созвать внеочередное заседание Рады
Артур Герасимов Фото: "Евросолидарности"

Народные депутаты "Европейской Солидарности" собирают подписи, чтобы созвать внеочередное заседание Верховной Рады.

Источник: брифинг сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова

Прямая речь: "Европейская Солидарность" требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады с повесткой дня, которая будет соответствовать реалиям и проблемам сегодняшнего дня".

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Детали: Депутаты обратились с письмом о созыве внеочередного заседания к главе ВР.

Сейчас нардепы "Евросолидарности" собирают подписи.

Герасимов заявил, что в повестке дня нардепы потребуют рассмотреть следующие вопросы:

ВИДЕО ДНЯ
  • Отчет президента о состоянии обороны и наружной политики страны в условиях опасности эскалации вооруженной агрессии РФ.
  • Отчет премьера о мерах по преодолению кризисных явлений в экономике и росте цен, в частности, на энергоносители и ЖКУ.
  • Отчет министра обороны о состоянии обеспечения ВСУ и выполнении государственного оборонного заказа на 2021-2022 гг.
  • Отчет министра энергетики о состоянии энергетической отрасли и импорте электроэнергии и угля из РФ и Беларуси.
  • Отчет министра здравоохранения о мерах по преодолению последствий Covid-19. В частности, по обеспечению вакцинами и кислородом на 2022 год, ковидных выплат и зарплат медикам.
  • Поручение Кабмину принять меры по обеспечению минимального размера денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на уровне не менее 29 тысяч гривен в месяц.

Напомним:

  • 30 декабря 2021 года руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявил, что в среду утром правоохранители провели ряд обысков у нескольких членов партии в рамках дела о закупке угля у ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: Европейская солидарностьВерховная РадаПорошенко
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