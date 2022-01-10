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Прикордонники затримали "мандрівника", який пішки пробирався до Польщі

Понеділок, 10 січня 2022, 17:53
Прикордонники затримали мандрівника, який пішки пробирався до Польщі
Затримання порушника. Фото: пресслужба ДПСУ

Увечері 9 січня прикордонники Чопського загону на Закарпатті затримали 41-річного жителя Харківщини, який пішки пробирався крізь гірський кордон до Польщі.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Деталі: Порушника затримали поблизу селища Верховина Бистра в Ужгородському районі. 

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Під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення, прикордонники з’ясували, що заробітчанин дістався з Харкова до Львівщини різними видами транспорту, а потім дістався Закарпаття.

З міста Волосянки чоловік прямував пішки за навігатором у мобільному додатку, взявши з собою речі в туристичному рюкзаку. Маршрут він проклав через прикордонне село Лубня, що розташоване неподалік гірського кордону України та Польщі.

Він придбав онлайн квиток на автобус з першого польського села Устшикі Ґурне до міста Санок, де він сподівався знайти роботу.

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Чоловік зізнався, що йому тимчасово обмежили право виїзду закордон, оскільки він не сплачував аліменти.

Протокол оформили за частиною 1 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу прикордонники передадуть до суду.

Нагадаємо: Прикордонники затримали кількох нелегальних мігрантів у новорічну ніч.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаЗакарпаттяПольщакордон
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