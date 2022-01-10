Прикордонники затримали "мандрівника", який пішки пробирався до Польщі

Увечері 9 січня прикордонники Чопського загону на Закарпатті затримали 41-річного жителя Харківщини, який пішки пробирався крізь гірський кордон до Польщі.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Деталі: Порушника затримали поблизу селища Верховина Бистра в Ужгородському районі.

Під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення, прикордонники з’ясували, що заробітчанин дістався з Харкова до Львівщини різними видами транспорту, а потім дістався Закарпаття.

З міста Волосянки чоловік прямував пішки за навігатором у мобільному додатку, взявши з собою речі в туристичному рюкзаку. Маршрут він проклав через прикордонне село Лубня, що розташоване неподалік гірського кордону України та Польщі.

Він придбав онлайн квиток на автобус з першого польського села Устшикі Ґурне до міста Санок, де він сподівався знайти роботу.

Чоловік зізнався, що йому тимчасово обмежили право виїзду закордон, оскільки він не сплачував аліменти.

Протокол оформили за частиною 1 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу прикордонники передадуть до суду.

Нагадаємо: Прикордонники затримали кількох нелегальних мігрантів у новорічну ніч.