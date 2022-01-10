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Пограничники задержали "путешественника", пешком пробиравшегося в Польшу

Понедельник, 10 января 2022, 18:53
Задержание нарушителя. Фото: пресс-служба ГПСУ

Вечером 9 января пограничники Чопского отряда в Закарпатье задержали 41-летнего жителя Харьковщины, который пешком пробирался сквозь горную границу в Польшу.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Детали: Нарушителя задержали вблизи поселка Верховина Быстрая в Ужгородском районе.

Во время оформления протокола об административном правонарушении, пограничники выяснили, что заробитчанин добрался из Харькова до Львовщины разными видами транспорта, а затем отправился на Закарпатье.

Из города Волосянка мужчина шел пешком по навигатором в мобильном приложении, взяв с собой вещи в туристическом рюкзаке. Маршрут он проложил через приграничное село Лубня, расположенное недалеко от горной границы Украины и Польши.

Он купил онлайн билет на автобус из первого польского села Устшики Гурне в город Санок, где, по его словам, он надеялся найти работу.

Мужчина признался, что ему временно ограничили право выезда за границу, поскольку он не платил алименты.

Протокол оформили по части 1 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело пограничники передадут в суд.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаЗакарпатьеПольшаграница
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