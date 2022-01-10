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У Херсоні запевняють, що область не в "помаранчевій" зоні. МОЗ відповіло, що все правильно

Понеділок, 10 січня 2022, 20:20
фото: ельдар сарахман, уп

У Херсонській міській раді відповіли на інформацію про те, що Херсон і Херсонська область перейшли до "помаранчевої" зони епіднебезпеки та назвали це помилкою.

Джерело: в.о. заступника Херсонського міського голови Роман Головня у відеозверненні, МОЗ у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Головні: "Сьогодні і вчора в мережі інтернет ширилася інформація, що Херсон і Херсонська область перейшли у "помаранчеву" зону епідемічної небезпеки.

Така інформація не відповідає дійсності. За тими показниками захворюваності, що ми фіксуємо у місті і області, ми знаходимося на межі "жовтої" і "зеленої" зон. І жоден показник не говорить про те, що Херсонську область потрібно перевести до "помаранчевої".

Деталі: Головня заявив, що в області та у МОЗ наразі виясняють, чому на сайті міністерства вказані такі дані.

В.о. заступника мера нагадав також, що засідання Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо Херсонської області днями не проводили.

Upd. У МОЗ пояснюють, що згідно з отриманими з регіону даними – на Херсонщині має бути "помаранчевий" рівень.

Дослівно МОЗ: "Міністерство охорони здоров’я при формуванні таблиці з індикаторами визначення рівнів епідемічної небезпеки послуговується виключно тими даними, які надаються з регіонів.

Переведення до помаранчевого рівня епіднебезпеки відбувається автоматично у тому випадку, коли певний індикатор має перевищений показник. Для встановлення помаранчевого рівня не потрібне засідання національної комісії ТЕБ та НС, так само як і для скасування помаранчевого рівня.

У Херсонській області два дні поспіль перевищений показник динаміки госпіталізацій який розрахований відповідно до наданих показників госпіталізації.

Тому вкотре наголошуємо, що дані, які відображені на сайті МОЗ – це узагальнені та агреговані дані  які подаються регіонами".

Передісторія: Згідно з даними МОЗ, що станом на 10 січня дві області перебувають на помаранчевому рівні епідемічної небезпеки через епідемію Covid-19.

Роман Петренко, УП
Теми: ХерсонХерсонська областьМОЗкарантинкоронавірус


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