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Уже дві області України знову "помаранчеві" 

Понеділок, 10 січня 2022, 09:11
Уже дві області України знову помаранчеві 
Фото КМДА

Станом на 10 січня дві області України перебувають на помаранчевому рівні епідемічної небезпеки через епідемію Covid-19, хоча 3 січня в усіх областях України був "жовтий" рівень.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: У Сумській та Херсонській областях станом на 10 січня встановлено помаранчевий рівень епіднебезпеки, решта областей залишаються у жовтій зоні.

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У Сумській області 9 січня коефіцієнт виявлення випадків інфікування трохи перевищив порогове значення – 21%

У Херсонській області другий день поспіль перевищена динаміка рівня госпіталізацій.

При цьому лише в Херссонській та Дніпропетровській областях рівень захворюваності – в межах норми для зеленої зони (64 і 61 випадок на 100 тисяч жителів відповідно). 

ВІДЕО ДНЯ

Рівень захворюваності найвищий у Києві та Полтавській області (362 і 227 випадків на 100 тисяч жителів відповідно).

 

Нагадаємо: Станом на 3 січня в усіх областях України і в столиці діяв "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

29 грудня 2021 року дві області були "червоними" і дві "помаранчевими".

Теми: епідзоникарантинепідеміякоронавірусCovid-2019
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