Уже дві області України знову "помаранчеві" 

Станом на 10 січня дві області України перебувають на помаранчевому рівні епідемічної небезпеки через епідемію Covid-19, хоча 3 січня в усіх областях України був "жовтий" рівень.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: У Сумській та Херсонській областях станом на 10 січня встановлено помаранчевий рівень епіднебезпеки, решта областей залишаються у жовтій зоні.

У Сумській області 9 січня коефіцієнт виявлення випадків інфікування трохи перевищив порогове значення – 21%

У Херсонській області другий день поспіль перевищена динаміка рівня госпіталізацій.

При цьому лише в Херссонській та Дніпропетровській областях рівень захворюваності – в межах норми для зеленої зони (64 і 61 випадок на 100 тисяч жителів відповідно).

Рівень захворюваності найвищий у Києві та Полтавській області (362 і 227 випадків на 100 тисяч жителів відповідно).

Нагадаємо: Станом на 3 січня в усіх областях України і в столиці діяв "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

29 грудня 2021 року дві області були "червоними" і дві "помаранчевими".