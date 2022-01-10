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Уже дві області України знову "помаранчеві" 

Понеділок, 10 січня 2022, 10:11
Фото КМДА

Станом на 10 січня дві області України перебувають на помаранчевому рівні епідемічної небезпеки через епідемію Covid-19, хоча 3 січня в усіх областях України був "жовтий" рівень.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: У Сумській та Херсонській областях станом на 10 січня встановлено помаранчевий рівень епіднебезпеки, решта областей залишаються у жовтій зоні.

У Сумській області 9 січня коефіцієнт виявлення випадків інфікування трохи перевищив порогове значення – 21%

У Херсонській області другий день поспіль перевищена динаміка рівня госпіталізацій.

При цьому лише в Херссонській та Дніпропетровській областях рівень захворюваності – в межах норми для зеленої зони (64 і 61 випадок на 100 тисяч жителів відповідно). 

Рівень захворюваності найвищий у Києві та Полтавській області (362 і 227 випадків на 100 тисяч жителів відповідно).

 

Нагадаємо: Станом на 3 січня в усіх областях України і в столиці діяв "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

29 грудня 2021 року дві області були "червоними" і дві "помаранчевими".

Теми: епідзоникарантинепідеміякоронавірусCovid-2019


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