В Херсоне уверяют, что область не в "оранжевой" зоне. Минздрав ответил, что все правильно

В Херсонском городском совете ответили на информацию о том, что Херсон и Херсонская область перешли в "оранжевую" зону эпиднебезопасности и назвали это ошибкой.

Источник: и.о. заместителя Херсонского городского головы Роман Головня в видеообращении, Минздрав в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Головни: "Сегодня и вчера в сети интернет распространялась информация, что Херсон и Херсонская область перешли в "оранжевую" зону эпидемической опасности.

Такая информация не соответствует действительности. По показателям заболеваемости, которые мы фиксируем в городе и области, мы находимся на границе "желтой" и "зеленой" зон. И ни один показатель не говорит о том, что Херсонскую область нужно перевести в "оранжевую".

Детали: Головня заявил, что в области и в Минздраве сейчас выясняют, почему на сайте министерства указаны следующие данные.

И.о. заммэра напомнил также, что заседание Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по Херсонской области на днях не проводилось.

Upd. В Минздраве объясняют, что согласно полученным из региона данным – в Херсонской области должен быть "оранжевый" уровень.

Дословно Минздрав: "Министерство здравоохранения при формировании таблицы с индикаторами определения уровней эпидемической опасности пользуется исключительно теми данными, которые предоставляются из регионов.

Перевод к оранжевому уровню эпиднебезопасности происходит автоматически в том случае, когда определенный индикатор имеет превышенный показатель. Для установления оранжевого уровня не требуется заседания национальной комиссии ТЭБ и ЧС, равно как и для отмены оранжевого уровня.

В Херсонской области два дня подряд превышен показатель динамики госпитализаций, рассчитанный в соответствии с предоставленными показателями госпитализации.

Поэтому в очередной раз подчеркиваем, что данные, отображенные на сайте Минздрава, – это обобщенные и агрегированные данные, представленные регионами".

Напомним: Согласно данным Минздрава, по состоянию на 10 января две области находятся на оранжевом уровне эпидемической опасности из-за эпидемии Covid-19.