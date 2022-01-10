У Харкові шукають вибухівки в 11 супермаркетах та ТЦ
Понеділок, 10 січня 2022, 22:14
Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування одинадцяти торговельних центрів і супермаркетів у Харкові.
Джерело: поліція Харківщини
Дослівно: "Поліція перевіряє інформацію про мінування одинадцяти об'єктів у Харкові - торговельних центрів і супермаркетів".
Деталі: Зазначається, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи.
Спеціалісти наразі обстежують приміщення і прилеглу територію.
Нагадаємо: У Харкові 17 жовтня 2021 року через неправдиве повідомлення про замінування із торгових центрів евакуювали 465 громадян.
Українська правда