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У Харкові шукають вибухівки в 11 супермаркетах та ТЦ

Понеділок, 10 січня 2022, 21:14
У Харкові шукають вибухівки в 11 супермаркетах та ТЦ
фото ілюстративне, поліція

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування одинадцяти торговельних центрів і супермаркетів у Харкові.

Джерело: поліція Харківщини

Дослівно: "Поліція перевіряє інформацію про мінування одинадцяти об'єктів у Харкові - торговельних центрів і супермаркетів".

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Деталі: Зазначається, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи.

Спеціалісти наразі обстежують приміщення і прилеглу територію.

Нагадаємо: У Харкові 17 жовтня 2021 року через неправдиве повідомлення про замінування із торгових центрів евакуювали 465 громадян.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: Харківполіція
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