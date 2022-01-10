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В Харькове ищут взрывчатки в 11 супермаркетах и ​​ТЦ

Понедельник, 10 января 2022, 21:14
В Харькове ищут взрывчатки в 11 супермаркетах и ​​ТЦ
фото иллюстративное, полиция

Правоохранители проверяют информацию о заминировании одиннадцати торговых центров и супермаркетов в Харькове.

Источник: полиция Харьковщины

Дословно: "Полиция проверяет информацию о минировании одиннадцати объектов в Харькове – торговых центров и супермаркетов".

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Детали: Отмечается, что по адресам выехали следственно-оперативные группы.

Специалисты обследуют помещение и прилегающую территорию.

Напомним: В Харькове 17 октября 2021 года из-за ложного сообщения о заминировании из торговых центров эвакуировали 465 граждан.

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Украинская правда
Темы: Харьковполиция
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