В Харькове ищут взрывчатки в 11 супермаркетах и ТЦ
Понедельник, 10 января 2022, 22:14
Правоохранители проверяют информацию о заминировании одиннадцати торговых центров и супермаркетов в Харькове.
Источник: полиция Харьковщины
Дословно: "Полиция проверяет информацию о минировании одиннадцати объектов в Харькове – торговых центров и супермаркетов".
Детали: Отмечается, что по адресам выехали следственно-оперативные группы.
Специалисты обследуют помещение и прилегающую территорию.
Напомним: В Харькове 17 октября 2021 года из-за ложного сообщения о заминировании из торговых центров эвакуировали 465 граждан.
Украинская правда