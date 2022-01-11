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Голова ОБСЄ запропонував Казахстану допомогу "у продовженні політичних реформ"

Вівторок, 11 січня 2022, 02:58
Голова ОБСЄ запропонував Казахстану допомогу у продовженні політичних реформ
Рау, фото: Getty Images

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в розмові з в.о. віцепрем'єра – міністра закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді закликав дотримуватися зобов'язань щодо прав людини.

Джерело: ОБСЄ

Дослівно: "Рау висловив жаль з приводу численних жертв насильства за останній тиждень і наголосив на необхідності дотримуватися зобов'язань ОБСЄ, у тому числі щодо прав людини".

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Деталі: Голова ОБСЄ закликав усі сторони діяти відповідально та стримано, а також утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації і насильства.

Він запропонував допомогу і підтримку владі та народу Казахстану "у продовженні політичних реформ з повним дотриманням зобов’язань ОБСЄ, у тому числі через програмний офіс ОБСЄ в Нур-Султані".

Тлеуберді зі свого боку представив поточну інформацію щодо ситуації в Казахстані, у тому числі й про місію Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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Він висловив наміри влади "поважати та виконувати всі міжнародні зобов’язання, у тому числі щодо прав людини та основних свобод".

Нагадаємо: Президент Європейської ради Шарль Мішель провів переговори з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим щодо заворушень, які призвели до загибелі людей.

В ОДКБ повідомили, що на території Казахстану перебувають понад 2000 "миротворців", задіяних у інтервенції.

Більше про посилення Росії через події у Казахстані дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" або читайте в статті Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан.

Українська правда
Теми: ОБСЄКазахстан
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