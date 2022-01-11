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Глава ОБСЕ предложил Казахстану помощь "в продолжении политических реформ"

Вторник, 11 января 2022, 03:58
Рау, фото: Getty Images

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в разговоре с и.о. вице-премьера – министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди призвал придерживаться обязательств по правам человека.

Источник: ОБСЕ

Дословно: "Рау выразил сожаление по поводу многочисленных жертв насилия за последнюю неделю и отметил необходимость придерживаться обязательств ОБСЕ, в том числе по правам человека".

Детали: Глава ОБСЕ призвал все стороны действовать ответственно и сдержанно, а также воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и насилию.

Он предложил помощь и поддержку властям и народу Казахстана "в продолжении политических реформ с полным соблюдением обязательств ОБСЕ, в том числе через программный офис ОБСЕ в Нур-Султане".

Тлеуберди со своей стороны представил текущую информацию о ситуации в Казахстане, в том числе о миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он выразил намерения власти "уважать и выполнять все международные обязательства, в том числе по правам человека и основным свободам".

Напомним: Президент Европейского совета Шарль Мишель провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу беспорядков, которые привели к гибели людей.

В ОДКБ сообщили, что на территории Казахстана находятся более 2000 "миротворцев", задействованных в интервенции.

Больше об усилении России из-за событий в Казахстане смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" или читайте в статье Еще не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь введение войск РФ в Казахстан.

Украинская правда
Темы: ОБСЕКазахстан
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