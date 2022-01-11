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У Харкові з малярією госпіталізували студента з Конго

Вівторок, 11 січня 2022, 04:47
фото: Getty Images

З початку року в Харкові зареєстровано перший завізний випадок малярії у студента з Республіки Конго.

Джерело: Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ

Деталі: У хворого під час медогляду виявили збудники малярії.

Дослівно: "Для дообстеження, встановлення діагнозу та лікування хворого госпіталізовано до терапевтичного відділення комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №31" Харківської міської ради".

"В осередку за місцем проживання хворого, фахівцями… проведено епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів".

Довідково: Малярія – інфекційна хвороба, яка передається до людини через укуси малярійних комарів. Найбільш поширена хвороба серед країн з тропічним кліматом. Перед їх відвіданням лікарі радять проходити курс профілактичного лікування.

Нагадаємо: Внаслідок зараження тропічною малярією померла мешканка Харкова, яка у березні повернулась до України із Танзанії.

Українська правда
Теми: Харківздоров'я


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