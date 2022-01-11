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В Харькове с малярией госпитализировали студента из Конго

Вторник, 11 января 2022, 04:47
фото: Getty Images

С начала года в Харькове зарегистрирован первый завозной случай малярии у студента из Республики Конго.

Источник: Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава

Детали: У больного во время медосмотра обнаружили возбудители малярии.

Дословно: "Для дообследования, установления диагноза и лечения больной госпитализирован в терапевтическое отделение коммунального некоммерческого предприятия "Городская клиническая больница №31" Харьковского городского совета".

"По месту жительства больного специалистами… проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий".

Справка: Малярия - инфекционная болезнь, которая передается человеку через укусы малярийных комаров. Наиболее распространенная болезнь среди стран с тропическим климатом. Перед их посещением врачи советуют проходить курс профилактического лечения.

Напомним: Вследствие заражения тропической малярией умерла жительница Харькова, которая в марте вернулась в Украину с Танзании.

Украинская правда
Темы: Харьковздоровье
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