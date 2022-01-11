Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове с малярией госпитализировали студента из Конго

Вторник, 11 января 2022, 03:47
В Харькове с малярией госпитализировали студента из Конго
фото: Getty Images

С начала года в Харькове зарегистрирован первый завозной случай малярии у студента из Республики Конго.

Источник: Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава

Детали: У больного во время медосмотра обнаружили возбудители малярии.

Реклама:

Дословно: "Для дообследования, установления диагноза и лечения больной госпитализирован в терапевтическое отделение коммунального некоммерческого предприятия "Городская клиническая больница №31" Харьковского городского совета".

"По месту жительства больного специалистами… проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий".

Справка: Малярия - инфекционная болезнь, которая передается человеку через укусы малярийных комаров. Наиболее распространенная болезнь среди стран с тропическим климатом. Перед их посещением врачи советуют проходить курс профилактического лечения.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Вследствие заражения тропической малярией умерла жительница Харькова, которая в марте вернулась в Украину с Танзании.

Украинская правда
Темы: Харьковздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Харьков
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Неподалеку от Харькова зафиксировали "Шахеды", сработала ПВО
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще один пораженный корабль в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: