В Харькове с малярией госпитализировали студента из Конго

С начала года в Харькове зарегистрирован первый завозной случай малярии у студента из Республики Конго.

Источник: Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава

Детали: У больного во время медосмотра обнаружили возбудители малярии.

Дословно: "Для дообследования, установления диагноза и лечения больной госпитализирован в терапевтическое отделение коммунального некоммерческого предприятия "Городская клиническая больница №31" Харьковского городского совета".

"По месту жительства больного специалистами… проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий".

Справка: Малярия - инфекционная болезнь, которая передается человеку через укусы малярийных комаров. Наиболее распространенная болезнь среди стран с тропическим климатом. Перед их посещением врачи советуют проходить курс профилактического лечения.

Напомним: Вследствие заражения тропической малярией умерла жительница Харькова, которая в марте вернулась в Украину с Танзании.