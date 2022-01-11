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Місія ОБСЄ зафіксувала на сході понад 900 порушень "тиші" за чотири дні

Вівторок, 11 січня 2022, 05:45
фото: armyinform

У період із вечора 5 до вечора 9 січня спостерігачі ОБСЄ в Донецькій області нарахували 152 порушення режиму припинення вогню. За цей же період в Луганській області зафіксовано 791 порушення "тиші".

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У Донецькій області за вказаний період Місія зафіксувала152 порушення режиму припинення вогню, зокрема 38 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталася в районах на схід від н. п. Талаківка (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька) та на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

У Луганській області СММ зафіксувала 791 порушення режиму припинення вогню, зокрема 213 вибухів (45 розривів боєприпасів, 2 вибухи в повітрі та 166 вибухів невизначеного походження).

Майже всі порушення режиму припинення вогню сталися поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), де 544 порушення зафіксовано близько опівдня 9 січня.

Вранці 9 січня збройні формування в Луганській області не пропустили до підконтрольних урядові районів одного з двох спостерігачів, які прямували з непідконтрольних урядові районів. Заборона доступу сталася о 09:53 на блокпості збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської.

Упродовж звітного періоду камери СММ в н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська) та в Золотому зафіксували 8 спалахів дульного полум’я, за оцінкою, в межах ділянки розведення в районі Золотого, а також 21 невизначений боєприпас у польоті.

Упродовж цього періоду спостерігачі чули 186 вибухів (24 розриви боєприпасів і 162 вибухи невизначеного походження) та 538 черг і пострілів зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета й автоматичного гранатомета.

544 із зазначених порушень режиму припинення вогню, зокрема 114 вибухи, сталися близько опівдня 9 січня.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійна


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