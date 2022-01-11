Миссия ОБСЕ зафиксировала на востоке более 900 нарушений "тишины" за четыре дня

В период с вечера 5 по вечера 9 января наблюдатели ОБСЕ в Донецкой области насчитали 152 нарушения режима прекращения огня. За этот же период в Луганской области зафиксировано 791 нарушение "тишины".

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: В Донецкой области за указанный период Миссия зафиксировала152 нарушения режима прекращения огня, в том числе 38 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло в районах восточнее н. п. Талаковка (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка) и к северу от н. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка).

В Луганской области СММ зафиксировала 791 нарушение режима прекращения огня, в том числе 213 взрывов (45 разрывов боеприпасов, 2 взрыва в воздухе и 166 взрывов неопределенного происхождения).

Практически все нарушения режима прекращения огня произошли вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска), где 544 нарушения зафиксировано около полудня 9 января.

Утром 9 января вооруженные формирования в Луганской области не пропустили в подконтрольные правительству районы одного из двух наблюдателей, направлявшихся из неподконтрольных правительству районов. Запрет доступа произошел в 09:53 на блокпосте вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской.

За отчетный период камеры СММ в н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км западнее Луганска) и в Золотом зафиксировали 8 вспышек дульного пламени, по оценке, в пределах участка разведения в районе Золотого, а также 21 неопределенный боеприпас в полете.

За этот период наблюдатели слышали 186 взрывов (24 разрыва боеприпасов и 162 взрыва неопределенного происхождения) и 538 очередей и выстрелов из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и автоматического гранатомета.

544 из указанных нарушений режима прекращения огня, в том числе 114 взрыва, произошло около полудня 9 января.