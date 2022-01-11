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За добу у світі коронавірус забрав понад 5 тисяч життів

Вівторок, 11 січня 2022, 07:04
фото: Getty Images

9 січня у світі діагностували 2 141 968 нових випадки захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Індії, Британії.

Зокрема, у США зафіксували майже 673 тисячі, в Індії – понад 167 тисяч і в Британії – понад 142 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Італія та Іспанія. Україна – на 66 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 002), Росії (741), Франції (280).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Італія, Іспанія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Франція, Італія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 260 673 035 осіб. Наразі нараховується майже 45 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 512 468 смертей від COVID-19.

 

Нагадаємо: Кількість випадків госпіталізації з COVID-19 у Сполучених Штатах досягла максимуму в 132 646 осіб, перевищивши рекорд з січня минулого року.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірус


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