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За сутки в мире коронавирус унес более 5 тысяч жизней

Вторник, 11 января 2022, 07:04
фото: Getty Images

9 января в мире диагностировали 2 141 968 новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Индии, Британии.

В частности, в США зафиксировали почти 673 тысячи, в Индии – более 167 тысяч и в Британии – более 142 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Италия и Испания. Украина – на 66 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1002), России (741), Франции (280).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Италия, Испания.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Франция, Италия.

За все время пандемии вылечились от болезни 260 673 035 человек. В настоящее время насчитывается около 45 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 512 468 смертей от COVID-19.

 

Напомним: Число случаев госпитализации с COVID-19 в Соединенных Штатах достигло максимума в 132 646 человек, превысив рекорд с января прошлого года.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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