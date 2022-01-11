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Помер президент Європейського парламенту

Вівторок, 11 січня 2022, 06:12
Помер президент Європейського парламенту
Давид Сассолі. фото з Вікіпедії

У лікарні помер президент Європейського парламенту Давид Сассолі, йому було 65 років.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на речника Сассолі Роберто Куйо

Деталі: Сассолі помер вранці 11 січня у лікарні в італійському муніципалітеті Авіано.

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10 січня Європарламент підтвердив, що італійський лівоцентристський політик перебуває в лікарні в Італії з 26 грудня.

У заяві йшлося про те, що "госпіталізація була необхідна у зв’язку з серйозним ускладненням через дисфункцію імунної системи".

Сассолі був депутатом Європарламенту з 2009 року.

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Нагадаємо: Президент Європейського парламенту Давид Сассолі розповів про те, що його пневмонія була викликана "хворобою легіонерів", але висловив сумнів, що міг заразитися в парламенті, незважаючи на нещодавню історію спалахів в установі.

Теми: Європарламент
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