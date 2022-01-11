Умер президент Европейского парламента

В больнице скончался президент Европейского парламента Давид Сассоли, ему было 65 лет.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на спикера Сассоли Роберто Куйо

Детали: Сассоли скончался утром 11 января в больнице в итальянском муниципалитете Авиано.

10 января Европарламент подтвердил, что итальянский левоцентристский политик находится в больнице в Италии с 26 декабря.

В заявлении говорилось, что "госпитализация была необходима в связи с серьезным осложнением из-за дисфункции иммунной системы".

Сасоли был депутатом Европарламента с 2009 года.

Напомним: Президент Европейского парламента Давид Сассоли рассказал о том, что его пневмония была вызвана "болезнью легионеров", но выразил сомнение, что мог заразиться в парламенте, несмотря на недавнюю историю вспышек в учреждении.