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Умер президент Европейского парламента

Вторник, 11 января 2022, 07:12
Давид Сассоли. фото из Википедии

В больнице скончался президент Европейского парламента Давид Сассоли, ему было 65 лет.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на спикера Сассоли Роберто Куйо

Детали: Сассоли скончался утром 11 января в больнице в итальянском муниципалитете Авиано.

10 января Европарламент подтвердил, что итальянский левоцентристский политик находится в больнице в Италии с 26 декабря.

В заявлении говорилось, что "госпитализация была необходима в связи с серьезным осложнением из-за дисфункции иммунной системы".

Сасоли был депутатом Европарламента с 2009 года.

Напомним: Президент Европейского парламента Давид Сассоли рассказал о том, что его пневмония была вызвана "болезнью легионеров", но выразил сомнение, что мог заразиться в парламенте, несмотря на недавнюю историю вспышек в учреждении.

Темы: Европарламент
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