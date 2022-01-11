Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Казахстані – новий прем'єр

Вівторок, 11 січня 2022, 09:06
Аліхан Смаїлов, фото "Радіо Свобода"

На тлі жорсткого придушення протестів Аліхан Смаїлов став прем'єр-міністром Казахстану, 11 січня буде оголошено новий склад уряду.

Джерело: "Радіо Азаттик"

Деталі: Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вніс до мажилісу парламенту пропозицію про призначення Аліхана Смаїлова на посаду прем'єр-міністра країни.

Глави фракцій, у тому числі фракції "Нур Отан", та представник депутатської групи Асамблеї народу Казахстану висловилися на підтримку його кандидатури.

Спікер мажилісу Нурлан Нігматулін оголосив, що кандидатуру Смаїлова підтримали всі 89 депутатів, які брали участь у голосуванні.

Аліхан Смаїлов подякував депутатам за довіру і заявив, що уряд буде реалізовувати макроекономічну програму, зробить кроки для приборкання інфляції.

Указ про призначення Смаїлова новим прем'єр-міністром опубліковано на сайті Акорди.

Очікується, що 11 січня буде оголошено новий склад уряду.

Анонсуючи "кадрові перестановки" в ефірі державного телеканалу "Хабар 24", речник президента Берік Курмангалі заявив, що "президент сам вирішить: кого залишить, а хто піде з поста".

Після відставки уряду 5 січня на тлі протестів у західних регіонах Аліхан Смаїлов виконував обов’язки прем'єр-міністра.

Довідка: 49-річний Аліхан Смаїлов з вересня 2018 року до лютого 2019 року працював міністром фінансів. 25 лютого 2019 року указом президента Казахстану його було призначено першим заступником прем'єр-міністра – міністром фінансів. 18 січня 2021 року було перепризначено на цю посаду.

Теми: Казахстан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна підозрює у кібератаці хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі

Зеленський кличе Шевченка працювати в Україну

"Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського

Відео, фотоРФ перекидає "Іскандери", ймовірно до кордону з Україною – розслідувачі

Суд відправив за ґрати водія позашляховика, який жорстоко побив чоловіка

Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус

Усі новини...
Казахстан
Президент Казахстану заявив про завершення основної місії ОДКБ
Понад 70 літаків перекидали сили ОДКБ у Казахстан – Міноборони Росії
Голова ОБСЄ запропонував Казахстану допомогу "у продовженні політичних реформ"
Останні новини
23:52
США та Євросоюз спільно готуються жорстко протидіяти Росії
22:56
Москва знову просить у Заходу "письмову відповідь" на свої запити
22:34
Швеція посилює боєздатність через активність РФ у Балтійському морі
21:53
Україна підозрює у кібератаці хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі
21:30
Зеленський кличе Шевченка працювати в Україну
20:56
фотоСмерть туристки на Говерлі: поліція відкрила провадження
20:38
відеоУ Тихому океані сталося виверження підводного вулкана, що спричинило цунамі
19:59
"Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського
19:29
Рахункова палата знайшла у 544 операціях з купівлі-продажу авто порушень на майже 5 млн
19:09
Відео, фотоРФ перекидає "Іскандери", ймовірно до кордону з Україною – розслідувачі
Усі новини...