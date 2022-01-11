У Казахстані – новий прем'єр

На тлі жорсткого придушення протестів Аліхан Смаїлов став прем'єр-міністром Казахстану, 11 січня буде оголошено новий склад уряду.

Джерело: "Радіо Азаттик"

Деталі: Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вніс до мажилісу парламенту пропозицію про призначення Аліхана Смаїлова на посаду прем'єр-міністра країни.

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Глави фракцій, у тому числі фракції "Нур Отан", та представник депутатської групи Асамблеї народу Казахстану висловилися на підтримку його кандидатури.

Спікер мажилісу Нурлан Нігматулін оголосив, що кандидатуру Смаїлова підтримали всі 89 депутатів, які брали участь у голосуванні.

Аліхан Смаїлов подякував депутатам за довіру і заявив, що уряд буде реалізовувати макроекономічну програму, зробить кроки для приборкання інфляції.

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Указ про призначення Смаїлова новим прем'єр-міністром опубліковано на сайті Акорди.

Очікується, що 11 січня буде оголошено новий склад уряду.

Анонсуючи "кадрові перестановки" в ефірі державного телеканалу "Хабар 24", речник президента Берік Курмангалі заявив, що "президент сам вирішить: кого залишить, а хто піде з поста".

Після відставки уряду 5 січня на тлі протестів у західних регіонах Аліхан Смаїлов виконував обов’язки прем'єр-міністра.

Довідка: 49-річний Аліхан Смаїлов з вересня 2018 року до лютого 2019 року працював міністром фінансів. 25 лютого 2019 року указом президента Казахстану його було призначено першим заступником прем'єр-міністра – міністром фінансів. 18 січня 2021 року було перепризначено на цю посаду.