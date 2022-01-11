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В Казахстане – новый премьер

Вторник, 11 января 2022, 09:06
Алихан Смаилов, фото "Радио Свобода"

На фоне жесткого подавления протестов Алихан Смаилов стал премьер-министром Казахстана, 11 января будет объявлен новый состав правительства. 

Источник: "Радио Азаттык"

Детали: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в мажилис парламента предложение о назначении Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны. 

Главы фракций, в том числе фракции "Нур Отан", и представитель депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана высказались в поддержку его кандидатуры.

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин объявил, что кандидатуру Смаилова поддержали все 89 депутатов, участвовавших в голосовании.

Алихан Смаилов поблагодарил депутатов за доверие и заявил, что правительство будет реализовывать макроэкономическую программу, предпримет шаги для обуздания инфляции.

Указ о назначении Смаилова новым премьер-министром опубликован на сайте Акорды.

Ожидается, что 11 января будет объявлен новый состав правительства. 

Анонсируя "кадровые перестановки" в эфире государственного телеканала "Хабар 24", пресс-секретарь президента Берик Курмангали заявил, что "президент сам решит: кого оставит, а кто уйдет с поста".

После отставки правительства 5 января на фоне протестов в западных регионах Алихан Смаилов исполнял обязанности премьер-министра.

Справка: 49-летний Алихан Смаилов с сентября 2018 года по февраль 2019 года работал министром финансов. 25 февраля 2019 года указом президента Казахстана назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов. 18 января 2021 года был переназначен на эту должность.

Темы: Казахстан
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