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Правоохоронцям зі структури МВС з лютого 2022 року підвищать зарплату – Монастирський

Вівторок, 11 січня 2022, 11:45
фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що уже із лютого 2022 року правоохоронці отримають підвищення заробітної плати.

Джерело: сайт Нацполіції

Пряма мова: "У бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувались точково, за рахунок так званого Ковідного Фонду, на 2022 рік в законі про держбюджет на це передбачено додаткових 2,8 млрд грн.

Лише на зарплати Нацполіції додатково виділено 1 млрд грн.

Далі. Президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого.

Підкреслю, не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби".

Деталі: За словами міністра, кошти для підвищення заробітних плат вдалось отримати завдяки спецоперації "Акциз".

Її розпочали проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада 2021 року.

У результаті спецоперації тільки за два останні місяці 2021 року надійшло 2,3 млрд грн.

Монастирський додав, що хотів би, щоб всі кошти, які додатково надходять до бюджету по акцизних платежах, скеровували на підвищення зарплати працівникам із системи МВС.

Також він повідомив, що з лютого 2022 р. буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.

Чому це важливо: В останні дні мережею почала ширитися інформація про невдоволення серед правоохоронців та факти звільнення (подекуди масового) поліцейських у низці населених пунктів України. Офіційно такі дані заперечувалися.

Нагадаємо: 

  • 5 січня 2022 року голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що з січня 2022 року поліцейським мають підвищити зарплати, насамперед - патрульним, спецпризначенцям і поліцейським, які несуть службу в зоні операції Об'єднаних сил.

Українська правда
Теми: МонастирськийМВСзарплатиполіція


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