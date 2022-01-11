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Правоохранителям из структуры МВД с февраля 2022 года повысят зарплату – Монастырский

Вторник, 11 января 2022, 11:45
фото: МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что с февраля 2022 года правоохранители получат повышение заработной платы.

Источник: сайт Нацполиции

Прямая речь: "В бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно, за счет так называемого Ковидного Фонда, на 2022 год в законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн.

Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн.

Дальше. Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля.

Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы".

Детали: По словам министра, средства для повышения заработных плат удалось получить благодаря спецоперации "Акциз".

Она началась против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября 2021 года.

В результате спецоперации только за два последних месяца 2021 года поступило 2,3 млрд грн.

Монастырский добавил, что хотел бы, чтобы все средства, дополнительно поступающие в бюджет по акцизным платежам, направлялись на повышение зарплаты работникам из системы МВД.

Также он сообщил, что с февраля 2022 г. будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.

Почему это важно: В последние дни в сети начала распространяться информация о недовольстве среди правоохранителей и фактах увольнения (кое-где массового) полицейских в ряде населенных пунктов Украины. Официально такие данные отрицались.

Напомним:

  • 5 января 2022 года председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что с января 2022 года полицейским должны повысить зарплаты, прежде всего - патрульным, спецназначенцам и полицейским, которые несут службу в зоне операции Объединенных сил.

Украинская правда
Темы: МонастырскийМВДзарплатыполиция
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