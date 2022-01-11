У Чехії суд розгляне апеляцію засудженого до 20 років за участь у боях на боці "ДНР"

Верховний суд Праги розгляне апеляцію, подану Лукашем Новачеком, засудженим до 20 років позбавлення волі за участь у бойових діях у лавах бойовиків так званої "ДНР".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Radio Prague International.

Згідно з вироком суду, Новачек, житель Карловарського краю, проходив тренування та отримав зброю від бойовиків "ДНР", після чого взяв активну участь у виконанні бойових завдань.

Новачек зізнався, що у червні 2015 року виїхав до України, де прожив пів року у казармах бойовиків. При цьому громадянин Чехії заперечує свою участь у військових операціях.

За версією засудженого, до Донецька він приїхав до дівчини на ім'я Наташа, з якою познайомився в інтернеті, після чого її знайомі запропонували йому вступити до так званої "донецької арміїї".

Новачек стверджує, що обіймав там цивільну посаду кухаря заради заробітку.

У січні 2016 року Новачек приїхав до Москви, де в посольстві Чеської Республіки подав заяву на видачу паспорта, після чого повернувся до Чехії.

За даними звинувачення, Новачек насправді служив у розвідці, охороні та патрулі, і брав участь у боях у складі військових формувань.

За тероризм Новачеку загрожувало позбавлення волі на строк до 26 років восьми місяців; прокурор запросив 20 років ув'язнення.

Адвокат засудженого домагається зняття звинувачення або перекваліфікації складу злочину як служби в іноземних збройних силах, за що чеським законом передбачено нижчу міру покарання.

Окружний суд чеського міста Плзень засудив Новачека до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму у вересні 2021 року.