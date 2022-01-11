В Чехии суд рассмотрит апелляцию приговоренного к 20 годам за участие в боях на стороне "ДНР"

Верховный суд Праги рассмотрит апелляцию, поданную Лукашем Новачеком, приговоренным к 20 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в рядах боевиков так называемой "ДНР".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Radio Prague International.

Согласно приговору суда, Новачек, житель Карловарского края, проходил тренировку и получил оружие от боевиков "ДНР", после чего принял активное участие в выполнении боевых задач.

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Новачек признался, что в июне 2015 выехал в Украину, где прожил полгода в казармах боевиков. При этом гражданин Чехии отрицает свое участие в военных операциях.

По версии осужденного, в Донецк он приехал к девушке по имени Наташа, с которой познакомился в интернете, после чего ее знакомые предложили ему поступить в так называемую "донецкую армию".

Новачек утверждает, что занимал там гражданскую должность повара ради заработка.

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В январе 2016 года Новачек приехал в Москву, где в посольстве Чешской Республики подал заявление на выдачу паспорта, после чего вернулся в Чехию.

По данным обвинения, Новачек на самом деле служил в разведке, охране и патруле, и участвовал в боях в составе военных формирований.

За терроризм Новачеку грозило лишение свободы сроком до 26 лет восьми месяцев; прокурор просил о 20 годах заключения.

Адвокат осужденного добивается снятия обвинения или переквалификации состава преступления.

Окружной суд чешского города Пльзень приговорил Новачека к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима в сентябре 2021 года.