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П’яний полковник поліції у декреті намагався "домовитися" з патрульними, які його зупинили

Вівторок, 11 січня 2022, 15:06
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Нетверезий начальник управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області В'ячеслав Єфтеній, якого зупинили патрульні у Чернівецькій області, намагався "домовитися" і правоохоронцями. З вересня 2021 року Єфтеній перебуває у декреті. 

Джерело: zaxid.net, "Думская"

Деталі: На відео із камер патрульних Єфтеній зізнається, що сів п’яним за кермо свого позашляховика Mercedes G 63 AMG.

Він каже, що полковник та знайомий із керівництвом правоохоронців. Зокрема, він називав прізвище "Жуков" і заявив, що розраховує на лояльність правоохоронців, оскільки він колега.

Також він попросив його не "оформляти" і повідомив, що сам у подібних ситуаціях відпускав людей, щоб вони не "сиділи" та закликав патрульних вимкнути камери, щоб "поговорити".

Згодом у Нацполіції повідомили, що Єфтеній з вересня 2021 року не перебуває на посаді, бо пішов у відпустку по догляду за дитиною.

У авто разом із ним перебувала, за словами правоохоронця, твереза дружина. На питання, чому її він не посадив за кермо, Єфтеній відповів, що вона не знає місцевості.

Інцидент стався вночі 8 січня. У прес-службі чернівецької поліції інформацію про випадок підтвердили.

Нетверезого правоохоронця зупинили через проїзд на заборонний знак, але під час розмови у нього виявили ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Єфтеній відмовився проходити тест на стан алкогольного сп’яніння.

За цим фактом поліцейські оформили протоколи за ч. 1 ст. 122 (проїзд на заборонний знак) та ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

За інформацією одеського видання Єфтеній був за кермом нового Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, вартістю близько 200 тис. євро, який не вказаний у його декларації.

Раніше Єфтеній був заступником начальника волинського управління боротьби з організованою злочинністю, згодом очолював житомирське і рівненське управління боротьби з організованою злочинністю.

У 2016 році він не потрапив під переатестацію. Спочатку правоохоронець пішов на лікарняний, пізніше атестаційна комісія рекомендувала його звільнити, але той через суд оскаржив це рішення і повернувся на службу.

Українська правда
Теми: поліціяОдеська областьЧернівецька область


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