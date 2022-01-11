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Поліція уточнила: п’яний полковник під час затримання був не на посаді, а у декреті

Вівторок, 11 січня 2022, 17:46
Поліція уточнила: п’яний полковник під час затримання був не на посаді, а у декреті
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В’ячеслав Єфтеній, котрого п'яним спіймали за кермом автомобіля, під час інциденту не перебував на посаді начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області, бо пішов у відпустку по догляду за дитиною.

Джерело: сайт Нацполіції

Дослівно: "Особа, про яку йдеться у повідомленнях ЗМІ – В’ячеслав Єфтеній - з 1 вересня 2021 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

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Наказ про його відпустку виданий 30 серпня 2021 року за підписом керівництва Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції".

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що 20 вересня минулого року на посаду, яку займав Єфтеній, начальника управління стратрозслідувань Нацполіції в Одеській області призначили підполковника Дениса Фролова.

У поліції наголошують, що патрульні зупинили на Буковині не того, хто наразі очолює одеське управління стратегічних розслідувань.

ВІДЕО ДНЯ

Вночі 8 січня патрульні на Буковині зупинили водія, котрий проїхав на заборонний знак. Під час розмови у нього виявили ознаки сильного алкогольного сп'яніння. 

За кермом був В'ячеслав Єфтеній - начальник управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області, котрий наразі у відпустці по догляду за дитиною.

Єфтеній зізнався, що сів п’яним за кермо свого позашляховика Mercedes G 63 AMG і намагався "домовитися" з правоохоронцями.

Він також розповів, що у салоні авто була його дружина і 6 місяців тому він став батьком. 

Українська правда
Теми: поліціяОдеська областьЧернівецька область
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