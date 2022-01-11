Пьяный полковник полиции пытался "договориться" с патрульными, которые его остановили

Нетрезвый начальник управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области Вячеслав Ефтений, которого остановили патрульные в Черновицкой области, пытался "договориться" и правоохранителями. С сентября 2021 года Ефтений находится в декрете.

Источник: zaxid.net, "Думская"

Детали: На видео с камер патрульных Ефтений признается, что сел пьяным за руль своего внедорожника Mercedes G 63 AMG.

Он говорит, что полковник и знаком с руководством правоохранителей. В частности, он называл фамилию "Жуков" и заявил, что рассчитывает на лояльность стражей порядка, поскольку он коллега.

Также он попросил его не "оформлять" и сообщил, что сам в подобных ситуациях отпускал людей, чтобы они не "сидели" и призывал патрульных выключить камеры, чтобы "поговорить".

Позже в Нацполиции сообщили, что Ефтений с сентября 2021 года не был в должности, потому что ушел в отпуск по уходу за ребенком.

В автомобиле вместе с ним находилась, по словам правоохранителя, трезвая жена. На вопрос, почему он не посадил ее за руль, Ефтений ответил, что она не знает местности.

Инцидент произошел ночью 8 января. В пресс-службе черновицкой полиции информацию о случае подтвердили.

Нетрезвого правоохранителя остановили из-за проезда на запретный знак, но во время разговора у него обнаружили признаки сильного алкогольного опьянения. Ефтений отказался проходить тест на состояние алкогольного опьянения.

По этому факту полицейские оформили протоколы по ч.1 ст.122 (проезд на запретный знак) и ч.1 ст.130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

По информации одесского издания, Ефтений был за рулем Mercedes G 63 AMG 2020 года выпуска, стоимостью около 200 тыс. евро, который не указан в его декларации.

Ранее Ефтений был заместителем начальника волынского управления по борьбе с организованной преступностью, позже возглавлял житомирское и ровенское управление по борьбе с организованной преступностью.

В 2016 году он не попал под переаттестацию. Сначала он пошел на больничный, позже аттестационная комиссия рекомендовала его уволить, но тот через суд обжаловал это решение и вернулся на службу.