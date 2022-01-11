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Міноборони РФ заявило про нові навчання біля українського кордону

Вівторок, 11 січня 2022, 16:22
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

У Міністерстві оборони Росії заявили, що перекидають військову техніку та солдатів до кордону з Україною для проведення там військових навчань.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на прес-службу Західного військового округу РФ

Деталі: Повідомляється, що на навчання направлено близько 3 тисяч військових та 300 одиниць військової техніки. Маневри проходитимуть на полігонах у Воронезькій, Білгородській та Брянській областях, які межують з Україною, а також у Смоленській області, розташованій за 100 км від українського кордону.

Передісторія: Раніше американське видання New York Times написало, що РФ почала перекидати до кордонів України військові гелікоптери. На думку авторів статті, це може бути сигналом, що підготовка до потенційного нападу Росії на Україну продовжується.

Теми: РосіяарміяУкраїна


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