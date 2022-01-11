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Минобороны РФ заявило о новых учениях возле украинской границы

Вторник, 11 января 2022, 16:22
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

В Министерстве обороны России заявили, что перебрасывают военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа РФ

Детали: Сообщается, что на учения направлены около 3 тысяч военных и 300 единиц военной техники. Маневры будут проходить на полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях, которые граничат с Украиной, а также в Смоленской области, расположенной в 100 км от украинской границы.

Предыстория: Ранее американское издание New York Times написало, что РФ начала перебрасывать к границам Украины военные вертолеты. По мнению авторов статьи, это может быть сигналом, что подготовка к потенциальному нападению России на Украину продолжается.

Темы: РосcияармияУкраина
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