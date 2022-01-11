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Понад 90% українців стануть на захист України у разі вторгнення РФ – Єрмак

Вівторок, 11 січня 2022, 17:14
АНДРІЙ ЄРМАК. ФОТО: GETTY IMAGES

Глава офісу президента Андрій Єрмак впевненний, що більше 90% українців стануть на захист України у разі повномасштабного вторгнення російських військ. 

Джерело: британський канал Channel 4 News 

Пряма мова: "Перш за все, я абсолютно впевнений, що понад 90% нашого населення будуть тут і захищатимуть нашу країну. Якщо це трапиться (вторгнення РФ – ред.), це буде вироком для НАТО і буде великою проблемою, тому що всі західні країни повинні будуть пояснювати своїм громадянам, чому вони так довго вели перемовини, а це (вторгнення РФ– ред.) сталося".

Деталі: Єрмак додав, що курс на вступ України до НАТО прописаний в Конституції.

За його словами, якщо хтось із  країн виступає проти приєднання України до НАТО, то нехай повідомить про це належним чином.

Єрмак додав, що перемога України буде однією з найбільших перемог всіх партнерів, а загострення ситуації буде однією з найбільших поразок українських країн-партнерів.

Українська правда
Теми: УкраїнаРосіяАндрій ЄрмакОфіс президента


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