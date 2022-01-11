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Более 90% украинцев станут в защиту Украины в случае вторжения РФ – Ермак

Вторник, 11 января 2022, 16:14
Более 90% украинцев станут в защиту Украины в случае вторжения РФ – Ермак
АНДРЕЙ ЕРМАК. ФОТО: GETTY IMAGES

Глава офиса президента Андрей Ермак уверен, что более 90% граждан встанут в защиту Украины в случае полномасштабного вторжения российских войск.

Источник: британский канал Channel 4 News

Прямая речь: "Прежде всего, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну. Если это случится (вторжение РФ – ред.), это будет приговором для НАТО и будет большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они так долго вели переговоры, а это (вторжение РФ – ред.) произошло".

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Детали: Ермак также добавил, что курс на вступление Украины в НАТО прописан в Конституции.

По его словам, если кто-то из стран выступает против присоединения Украины к НАТО, пусть сообщит об этом должным образом.

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Ермак добавил, что победа Украины будет одной из самых больших побед всех партнеров, а обострение ситуации будет одним из крупнейших поражений украинских стран-партнеров.

Украинская правда
Темы: УкраинаРосcияАндрей ЕрмакОфис президента
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