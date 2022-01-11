Міжнародна федерація хокею не визнає "Суперлігу", яку створив Колесніков

Міжнародна федерація хокею (IHHF) не визнає хокейну Суперлігу України, що була створена у листопаді 2021 року після скандалу з Федерацією хокею України (ФХУ).

Джерело: президент IHHF Люк Тардіф на брифінгу в Києві, цитує офіційний сайт ФХУ

Деталі: За його словами, IHHF провела власне росзлідування щодо створення Суперліги і санкції щодо цих клубів від ФХУ, і визнала покарання правомірним. Тардіф заявив, що ХК "Донбас" зможе взяти участь у хокейній Лізі Чемпіонів за умови, якщо прийме санкції, що на клуб накладені Федерацією хокею України.

Пряма мова: "З попереднього розслідування в IIHF чітко зрозуміли, що покараними клубами було порушено фундаментальні принципи міжнародного хокею. Перший з них – клуби не забезпечили участі гравців у збірній, самі хокеїсти самовільно покинули лави національної команди. Друге фундаментальне правило – після відсторонення гравці взяли участь у матчах національного чемпіонату. Вони цього не могли робити категорично, а ні гравці, а ні клуби.

Третє порушення з’явилося пізніше, після створення так званої "суперліги" – 23 особи, які неналежним чином оформили трансфери, беруть участь у "суперлізі". Ще 13 грудня я сказав, що клуби повинні прийняти санкції. Наразі для IIHF "суперліги" не існує...

Федерація хокею України входить у число співзасновників IIHF. Національні федерації є тими складовими, які створюють IIHF. Пан Колесніков ставив під сумнів легітимність обрання Георгія Зубка президентом ФХУ. Ми перевірили цей процес і порушень не знайшли. Можемо сказати, що будемо стояти за спиною ФХУ та її всебічно підтримувати.

Під юрисдикцією IIHF знаходяться всі міжнародні клубні турніри. Частка IIHF у Лізі чемпіонів – 12,5%. Виходячи з цього, можу сказати, що зараз у клубу "Донбас" є єдина можливість отримати wild card для участі в Лізі чемпіонів – визнати санкції, які були накладені на нього. Якщо wild card буде видана без дотримання цієї умови, це означатиме одне – IIHF вийде із корпоративних прав у Лізі чемпіонів і це матиме наслідком тривалу тяганину".

Деталі: У свою чергу президент хокейного клубу ХК "Донбас" Борис Колесніков в інтерв'ю xport.ua заявив, що не збирається домовлятися з ФХУ, назвавши їх "покидьками".

Пряма мова: "Для Суперліги тим більше "фху" не існує. Якщо ви, клоуни, що не перестанете маніпулювати і видавати окремі фрази, я повністю опублікую зміст тригодинної розмови з Люком Тардіфом. Ніхто в Європі і Америці не може повірити, що таке може бути, але нічого, недовго вам залишилося знущатися над хокеєм. Клуби Суперліги, до речі, відмовилися ще позавчора від зустрічі в ФХУ, тому що не хочуть бачити і чути цих покидьків".

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