Скандал у хокеї: 7 клубів вирішили організувати нову лігу

Хокейний клуб "Донбас", якого разом із ХК "Краматорськ" виключили з цьогорічного чемпіонату України з хокею під егідою Української хокейної ліги, заявив, що 7 клубів організують нову лігу та новий чемпіонат країни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на почесного президента ХК "Донбас" Бориса Колеснікова

Пряма мова Колеснікова: "(Виключені) клуби не дивитимуться на дії Федерації, склавши руки. Досягнуто домовленості про нову лігу з шістьма клубами, чемпіонат якої планується розпочати 8-9 грудня".

Деталі: За його словами, клубам "Динамо" (Харків) та "Кременчук" також запропонували увійти до складу засновників.

Цього року у чемпіонаті до оголошення про виключення двох клубів виступало 8 клубів.

Президент ХК "Донбас" розкритикував рішення Федерації про виключення клубів і діяльність її голови і заявив, що оскаржуватиме рішення в суді.

Коментуючи можливість компромісу в ситуації, що склалася, Колесніков заявив, що він виключає будь-які переговори, "поки не упорядкують Федерацію і не оберуть демократично керівника".

На його думку, цей конфлікт не позначиться на участі збірної України у запланованому на кінець квітня 2022 року перехідному турнірі Чемпіонату світу, оскільки протягом двох тижнів завершать весь процес щодо нового чемпіонату країни.

Колесніков також додав, що про ситуацію в українському хокеї повідомлять міністра спорту і голову Національного олімпійського комітету.

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