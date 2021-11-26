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Скандал у хокеї: 7 клубів вирішили організувати нову лігу

П'ятниця, 26 листопада 2021, 09:52
Фото ХК "Донбас"

Хокейний клуб "Донбас", якого разом із ХК "Краматорськ" виключили з цьогорічного чемпіонату України з хокею під егідою Української хокейної ліги, заявив, що 7 клубів організують нову лігу та новий чемпіонат країни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на почесного президента ХК "Донбас" Бориса Колеснікова

Пряма мова Колеснікова: "(Виключені) клуби не дивитимуться на дії Федерації, склавши руки. Досягнуто домовленості про нову лігу з шістьма клубами, чемпіонат якої планується розпочати 8-9 грудня".

Деталі: За його словами, клубам "Динамо" (Харків) та "Кременчук" також запропонували увійти до складу засновників.

Цього року у чемпіонаті до оголошення про виключення двох клубів виступало 8 клубів.

Президент ХК "Донбас" розкритикував рішення Федерації про виключення клубів і діяльність її голови і заявив, що оскаржуватиме рішення в суді.

Коментуючи можливість компромісу в ситуації, що склалася, Колесніков заявив, що він виключає будь-які переговори, "поки не упорядкують Федерацію і не оберуть демократично керівника".

На його думку, цей конфлікт не позначиться на участі збірної України у запланованому на кінець квітня 2022 року перехідному турнірі Чемпіонату світу, оскільки протягом двох тижнів завершать весь процес щодо нового чемпіонату країни.

Колесніков також додав, що про ситуацію в українському хокеї повідомлять міністра спорту і голову Національного олімпійського комітету.

Читати більше: Расизм в українському хокеї. Що спричинило міжнародний скандал?

Передісторія: 

  • 24 листопада Дисциплінарний комітет Федерації хокею на засіданні вирішив зняти клуби "Донбас" і "Краматорськ" з числа учасників регулярного чемпіонату Української хокейної ліги через те, що вони тричі порушили регламент, виставивши на матчі тимчасово відсторонених хокеїстів.
  • 16 листопада Дисциплінарний комітет ФХУ тимчасово відсторонив на період проведення розслідування провадження щодо зриву підготовки збірної України до чемпіонату світу-2022 гравців "Донбасу" Пилипа Пангелова-Юлдашева, Віталія Андрейківа, Олександра Пересунька, Іллю Коренчука, Микиту Буценка, Віктора Захарова, а також представника "Краматорська" Павла Тарана, котрі після дзвінка власника ХК "Донбас" Бориса Колеснікова залишили лави національної команди менш ніж за добу до першого матчу Меморіалу Тамаша Шаркозі проти італійців.
  • Проте і "Краматорськ" (у зустрічах проти "Соколу" і "Білого Барса") і "Донбас" (у протистояннях з "Дніпром" і "Кременчуком") усіх цих гравців випускали на лід.
  • За це дисциплінарний комітет карав команди технічними поразками, а напередодні матчу "Донбас" – "Краматорськ", який відбувся 23 листопада, ФХУ попередила клуби і гравців, що в разі чергового виходу відсторонених хокеїстів їхні клуби знімуть зі змагань.
  • Гравці вийшли на лід, ФХУ постановила: зняти клуби "Донбас" і "Краматорськ" з чемпіонату України з хокею з шайбою сезону-2021/2022. Також проти цих гравців і їх клубів будуть застосовані санкції.
  • У своїй заяві "Донбас" назвав це рішення неправомірним.

Теми: спортскандалКолесніков


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