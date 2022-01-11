Международная федерация хоккея не признает "Суперлигу", которую создал Колесников

Международная федерация хоккея (IHHF) не признает хоккейную Суперлигу Украины, созданную в ноябре 2021 года после скандала с Федерацией хоккея Украины (ФХУ).

Источник: президент IHHF Люк Тардиф на брифинге в Киеве, цитирует официальный сайт ФХУ

Детали: По его словам, IHHF провела собственное расследование по созданию Суперлиги и санкциям в отношении этих клубов от ФХУ, и признала наказание правомерным. Тардиф заявил, что ХК "Донбасс" сможет принять участие в хоккейной Лиге Чемпионов при условии, если примет санкции, наложенные на клуб Федерацией хоккея Украины.

Прямая речь: "Из предварительного расследования в IIHF четко поняли, что наказанными клубами были нарушены фундаментальные принципы международного хоккея. Первый из них – клубы не обеспечили участия игроков в сборной, сами хоккеисты самовольно покинули ряды национальной команды. Второе фундаментальное правило – после отстранения игроки взяли участие в матчах национального чемпионата, они этого не могли делать категорически, ни игроки, ни клубы.

Третье нарушение появилось позже, после создания так называемой "суперлиги" – 23 человека, которые ненадлежащим образом оформили трансферы, участвуют в "суперлиге". Еще 13 декабря я сказал, что клубы должны принять санкции. В настоящее время для IIHF "суперлиги" не существует...

Федерация хоккея Украины входит в число соучредителей IIHF. Национальные федерации являются составляющими, которые создают IIHF. Господин Колесников подвергал сомнению легитимность избрания Георгия Зубко президентом ФХУ. Мы проверили этот процесс и нарушений не нашли. Можем сказать, что будем стоять за спиной ФХУ и всесторонне ее поддерживать.

Под юрисдикцией IIHF находятся все международные клубные турниры. Доля IIHF в Лиге чемпионов – 12,5%. Исходя из этого, могу сказать, что сейчас у клуба "Донбасс" есть единственная возможность получить wild card для участия в Лиге чемпионов – признать наложенные на него санкции. Если wild card будет выдана без соблюдения этого условия, это будет означать одно – IIHF выйдет из корпоративных прав в Лиге чемпионов, и это приведет к длительным проволочкам".

Детали: В свою очередь президент хоккейного клуба ХК "Донбасс" Борис Колесников в интервью xport.ua заявил, что не собирается договариваться с ФХУ, назвав их "подонками".

Прямая речь: "Для Суперлиги тем более "фху" не существует. Если вы, клоуны, не перестанете манипулировать и выхватывать отдельные фразы, я полностью опубликую содержание трехчасового разговора с Люком Тардифом. Никто в Европе и Америке не может поверить, что такое может быть, но ничего, недолго вам осталось издеваться над хоккеем. Клубы Суперлиги, кстати, отказались еще позавчера от встречи в ФХУ, потому что не хотят видеть и слышать этих подонков".

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