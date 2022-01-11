Винищувачі РФ та Білорусі провели патрулювання кордонів свого "Союзу"

Міноборони Білорусі повідомило у вівторок, що білоруські та російські винищувачі Су-30СМ виконали спільне патрулювання кордонів "Союзної держави".

Джерело: телеграм-канал міністерства

Деталі: На кадрах видно, що літаки озброєні ракетами.

Нагадаємо: У листопаді-грудні 2021 року російські та білоруські винищувачі неодноразово патрулювали державний кордон Білорусі.

На початку листопада президент Росії Володимир Путін та самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко підписали інтеграційний декрет "Союзної держави".

Декрет затверджує всі 28 союзних програм, схвалених у вересні, а також основні напрямки реалізації положень договору про створення "Союзної держави" на 2021-2023 роки.