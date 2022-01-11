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Винищувачі РФ та Білорусі провели патрулювання кордонів свого "Союзу"

Вівторок, 11 січня 2022, 17:20
Винищувачі РФ та Білорусі провели патрулювання кордонів свого Союзу
фото AFP via Getty Images

Міноборони Білорусі повідомило у вівторок, що білоруські та російські винищувачі Су-30СМ виконали спільне патрулювання кордонів "Союзної держави".

Джерело: телеграм-канал міністерства

Деталі: На кадрах видно, що літаки озброєні ракетами.

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Нагадаємо: У листопаді-грудні 2021 року російські та білоруські винищувачі неодноразово патрулювали державний кордон Білорусі.

На початку листопада президент Росії Володимир Путін та самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко підписали інтеграційний декрет "Союзної держави".

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Декрет затверджує всі 28 союзних програм, схвалених у вересні, а також основні напрямки реалізації положень договору про створення "Союзної держави" на 2021-2023 роки.

Українська правда
Теми: БілорусьРосіяавіаарміякордон
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