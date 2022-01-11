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Истребители РФ и Беларуси провели патрулирование границ своего "Союза"

Вторник, 11 января 2022, 18:20
фото AFP via Getty Images

Минобороны Беларуси сообщило во вторник, что белорусские и российские истребители Су-30СМ выполнили совместное патрулирование границ "Союзного государства".

Источник: телеграм-канал министерства

Детали: На кадрах видно, что самолеты вооружены ракетами.

Напомним: В ноябре-декабре 2021 года российские и белорусские истребители неоднократно патрулировали государственную границу Беларуси.

В начале ноября президент России Владимир Путин и самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет "Союзного государства".

Декрет закрепляет все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений договора о создании "Союзного государства" на 2021-2023 года.

Украинская правда
Темы: БеларусьРосcияавиаармияграница
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