Истребители РФ и Беларуси провели патрулирование границ своего "Союза"
Вторник, 11 января 2022, 17:20
Минобороны Беларуси сообщило во вторник, что белорусские и российские истребители Су-30СМ выполнили совместное патрулирование границ "Союзного государства".
Источник: телеграм-канал министерства
Детали: На кадрах видно, что самолеты вооружены ракетами.
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Напомним: В ноябре-декабре 2021 года российские и белорусские истребители неоднократно патрулировали государственную границу Беларуси.
В начале ноября президент России Владимир Путин и самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет "Союзного государства".
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Декрет закрепляет все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений договора о создании "Союзного государства" на 2021-2023 года.
Украинская правда