Истребители РФ и Беларуси провели патрулирование границ своего "Союза"

Минобороны Беларуси сообщило во вторник, что белорусские и российские истребители Су-30СМ выполнили совместное патрулирование границ "Союзного государства".

Источник: телеграм-канал министерства

Детали: На кадрах видно, что самолеты вооружены ракетами.

Напомним: В ноябре-декабре 2021 года российские и белорусские истребители неоднократно патрулировали государственную границу Беларуси.

В начале ноября президент России Владимир Путин и самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет "Союзного государства".

Декрет закрепляет все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений договора о создании "Союзного государства" на 2021-2023 года.