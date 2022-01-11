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Полиция уточнила: пьяный полковник во время задержания был не в должности, а в декрете

Вторник, 11 января 2022, 17:46
Полиция уточнила: пьяный полковник во время задержания был не в должности, а в декрете
скриншот

Правоохранители сообщили, что Вячеслав Ефтений, которого пьяным поймали за рулем автомобиля, во время инцидента не был в должности начальника управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области, потому что ушел в отпуск по уходу за ребенком.

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "Человек, о котором идет речь в сообщениях СМИ - Вячеслав Ефтений - с 1 сентября 2021 года находится в отпуске по уходу за ребенком.

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Приказ о его отпуске издан 30 августа 2021 года за подписью руководства Департамента стратегических расследований Национальной полиции".

Детали: Правоохранители сообщают, что 20 сентября прошлого года на должность, которую занимал Ефтений, начальник управления страт расследований Нацполиции в Одесской области назначили подполковника Дениса Фролова.

В полиции отмечают, что патрульные остановили на Буковине не возглавляющего одесское управление стратегических расследований.

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Что было раньше: Ночью 8 января патрульные на Буковине остановили водителя, проехавшего на запретный знак. В ходе разговора у него обнаружили признаки сильного алкогольного опьянения.

За рулем был Вячеслав Ефтений - начальник управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области, который сейчас в отпуске по уходу за ребенком.

Ефтений признался, что сел пьяным за руль своего внедорожника Mercedes G 63 AMG и пытался "договориться" с правоохранителями.

Он также рассказал, что в салоне автомобиля была его жена и 6 месяцев назад он стал отцом.

Украинская правда
Темы: полицияОдесская областьЧерновицкая область
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