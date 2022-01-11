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Зеленський обговорив з Трюдо ситуацію на Донбасі та компенсації родинам жертв збитого літака МАУ

Вівторок, 11 січня 2022, 19:20
Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ситуацію на Донбасі та вимоги компенсацій родинам жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Поговорив телефоном з Джастіном Трюдо. Поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили можливість продовження місії UNIFIER та домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи PS752", - йдеться у Twitter глави держави.

Раніше повідомлялося, що Іран відповів відмовою на пропозицію Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" приєднатись до переговорів щодо компенсацій.

Влітку на переговорах у Києві іранська делегація повідомила про готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі МАУ в розмірі 150 тисяч доларів за кожного загиблого, однак Україна відкинула цю пропозицію.

Іран збив авіалайнер у січні 2020 року. Усі 176 людей на борту загинули, у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних жителів країни.

Теми: ЗеленськийКанадаДонбаскатастрофа МАУ в Ірані


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