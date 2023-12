Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на Донбассе и компенсации семьям жертв сбитого самолета МАУ

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на Донбассе и требования компенсаций семьям жертв крушения самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв крушения PS752", - говорится в Twitter главы государства.

Реклама:

I talked on phone with @JustinTrudeau. I briefed him on security situation in Donbas. We exchanged views on international efforts to de-escalate. We discussed a possibility of continuing #UNIFIER mission, agreed to seek fair compensation for families of #PS752 victims together. pic.twitter.com/VGbZtLbzuU