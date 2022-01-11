Посол США в НАТО: Якщо Росія продовжить конфронтацію, будуть серйозні наслідки

Сполучені Штати готові до серйозних економічних санкцій проти Росії у разі конфронтації в Україні.

Про це заявила посол США в НАТО Джуліана Сміт під час спілкування з журналістами у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми чітко дали зрозуміти кремлю, що рішуче відповімо на агресію, включаючи серйозні економічні санкції. НАТО також готовий посилити оборону на східному фланзі. Ми готові змусити Росію заплатити високу ціну за агресію в Україні. Наш меседж залишається незмінним – ми хочемо побачити повне виконання Мінських угод та відведення Росією своїх військ. Але якщо Росія продовжить конфронтацію, то будуть серйозні наслідки", - сказала Сміт.

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Вона наголосила, що США продовжують підтримувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України.

"Давайте говорити чітко: дії Росії призвели до цієї кризи, ми готові використати дипломатію для деескалації ситуації. НАТО готове до діалогу з Росією, але водночас ми єдині у стримуванні загроз проти наших союзників та подальшої агресії проти наших партнерів у Європі", - сказала посол.

Сміт також повторила слова заступника держсекретаря США Венді Шерман після переговорів США і РФ у Відні про те, що НАТО нікому не дозволить руйнувати політику відкритих дверей.

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"Ми не прийматимемо рішення щодо України без України, щодо Європи без Європи і віддані принципу ні про що не домовлятися про вас без вас", - сказала вона.

Детально про результати переговорів дивіться у відео ЄвроПравди "Зони впливу у Європі".

Про підготовку до зустрічі Ради Росія-НАТО дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?