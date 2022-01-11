Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол США в НАТО: Якщо Росія продовжить конфронтацію, будуть серйозні наслідки

Вівторок, 11 січня 2022, 20:46
Посол США в НАТО: Якщо Росія продовжить конфронтацію, будуть серйозні наслідки
ФОТО З САЙТУ NATO.INT

Сполучені Штати готові до серйозних економічних санкцій проти Росії у разі конфронтації в Україні.

Про це заявила посол США в НАТО Джуліана Сміт під час спілкування з журналістами у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми чітко дали зрозуміти кремлю, що рішуче відповімо на агресію, включаючи серйозні економічні санкції. НАТО також готовий посилити оборону на східному фланзі. Ми готові змусити Росію заплатити високу ціну за агресію в Україні. Наш меседж залишається незмінним – ми хочемо побачити повне виконання Мінських угод та відведення Росією своїх військ. Але якщо Росія продовжить конфронтацію, то будуть серйозні наслідки", - сказала Сміт.

Реклама:

Вона наголосила, що США продовжують підтримувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України.

"Давайте говорити чітко: дії Росії призвели до цієї кризи, ми готові використати дипломатію для деескалації ситуації. НАТО готове до діалогу з Росією, але водночас ми єдині у стримуванні загроз проти наших союзників та подальшої агресії проти наших партнерів у Європі", - сказала посол.

Сміт також повторила слова заступника держсекретаря США Венді Шерман після переговорів США і РФ у Відні про те, що НАТО нікому не дозволить руйнувати політику відкритих дверей.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми не прийматимемо рішення щодо України без України, щодо Європи без Європи і віддані принципу ні про що не домовлятися про вас без вас", - сказала вона.

Детально про результати переговорів дивіться у відео ЄвроПравди "Зони впливу у Європі".

Про підготовку до зустрічі Ради Росія-НАТО дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?

Теми: СШАНАТОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
США
Двох учасників штурму Капітолія засудили до 15 і 17 років тюрми
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
На Кіпрі арештували росіянина, який купляв американську мікроелектроніку для ВПК Росії
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: