Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посол США в НАТО: Если Россия продолжит конфронтацию, будут серьезные последствия

Вторник, 11 января 2022, 21:46
ФОТО с САЙТа NATO.INT

Соединенные Штаты готовы к серьезным экономическим санкциям против России в случае конфронтации в Украине.

Об этом заявила посол США в НАТО Джулиана Смит во время общения с журналистами в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Мы четко дали понять кремлю, что решительно ответим на агрессию, включая серьезные экономические санкции. НАТО также готов усилить оборону на восточном фланге. Мы готовы заставить Россию заплатить высокую цену за агрессию в Украине. Наш месседж остается неизменным – мы хотим увидеть полное выполнение Минских соглашения и отведение Россией своих войск. Но если Россия продолжит конфронтацию, будут серьезные последствия", - сказала Смит.

Она подчеркнула, что США продолжают поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

"Давайте говорить четко: действия России привели к этому кризису, мы готовы использовать дипломатию для деэскалации ситуации. НАТО готово к диалогу с Россией, но в то же время мы едины в сдерживании угроз против наших союзников и дальнейшей агрессии против наших партнеров в Европе", - сказала посол.

Смит также повторила слова замгоссекретаря США Уэнди Шерман после переговоров с РФ в Вене о том, НАТО никому не позволит разрушать политику открытых дверей. "Мы не будем принимать решения по Украине без Украины, по Европе без Европы и привержены принципу ни о чем не договариваться о вас без вас", - сказала она.

Подробно о результатах переговоров смотрите в видео ЕвроПравды "Зоны влияния в Европе".

О подготовке к встрече Совета Россия-НАТО смотрите видео Первая встреча НАТО-РФ за годы. Готов ли Альянс к шантажу Путина?

Темы: СШАНАТОРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия готовит провокации против своих военных, чтобы обвинить Украину – разведка

"Польские" хакеры, взломавшие сайт МИД, оставили "послание" Украине на ломаном польском языке

В России внезапно начали проверку боевой готовности войск на Востоке

фото"Бойтесь и ждите худшего": хакеры атаковали правительственные сайты и "Дію"

Советник Байдена: Россия может сфабриковать повод для вторжения в Украину

Сенат США провалил законопроект от республиканцев о санкциях против "Северного потока – 2"

Все новости...
США
В Конгрессе США предлагают признать Украину страной "НАТО-плюс"
РФ начала перебрасывать к границе с Украиной военные вертолеты – СМИ
Tesla подписала в США первый контракт по поставкам экологического никеля
Последние новости
14:20
Хакеры пытались атаковать и сайт НБУ: информационные системы работают в штатном режиме
14:07
ФОТОХакерскую атаку на сайты украинских ведомств совершили из России – правительственные эксперты
14:07
Сколько украинцев поженились, развелись, родились и сменили имя? Статистика за 2021 год
14:03
МИД Польши осудил кибератаку против Украины
13:43
инфографикаЦены на газ в Европе снова поднимались выше 1100 долларов за тысячу кубов
13:25
Полный текст решения суда об аресте имущества Порошенко обнародуют 19 января, судья в отпуске - адвокат
13:22
Глава МИД Германии посетит Россию после визита в Украину
13:13
Visa запустит платформу для тестирования цифровых валют
13:05
Россия готовит провокации против своих военных, чтобы обвинить Украину – разведка
12:57
Минобороны сформирует кадровый резерв для продвижения военных по службе
Все новости...