Посол США в НАТО: Если Россия продолжит конфронтацию, будут серьезные последствия

Соединенные Штаты готовы к серьезным экономическим санкциям против России в случае конфронтации в Украине.

Об этом заявила посол США в НАТО Джулиана Смит во время общения с журналистами в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Мы четко дали понять кремлю, что решительно ответим на агрессию, включая серьезные экономические санкции. НАТО также готов усилить оборону на восточном фланге. Мы готовы заставить Россию заплатить высокую цену за агрессию в Украине. Наш месседж остается неизменным – мы хотим увидеть полное выполнение Минских соглашения и отведение Россией своих войск. Но если Россия продолжит конфронтацию, будут серьезные последствия", - сказала Смит.

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Она подчеркнула, что США продолжают поддерживать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

"Давайте говорить четко: действия России привели к этому кризису, мы готовы использовать дипломатию для деэскалации ситуации. НАТО готово к диалогу с Россией, но в то же время мы едины в сдерживании угроз против наших союзников и дальнейшей агрессии против наших партнеров в Европе", - сказала посол.

Смит также повторила слова замгоссекретаря США Уэнди Шерман после переговоров с РФ в Вене о том, НАТО никому не позволит разрушать политику открытых дверей. "Мы не будем принимать решения по Украине без Украины, по Европе без Европы и привержены принципу ни о чем не договариваться о вас без вас", - сказала она.

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