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"Оскар" уперше з 2018 року проведуть із ведучими

Вівторок, 11 січня 2022, 22:09
Оскар уперше з 2018 року проведуть із ведучими
фото: gettyimages

Вперше з 2018 року церемонія вручення премії "Оскар" пройде у своєму давньому будинку в Dolby Theater.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву компанії ABC

Деталі: У той час, як інші церемонії нагородження були відкладені через сплеск випадків COVID-19, компанія ABC заявила, що плани проведення церемонії вручення "Оскара", найпрестижнішої кінопремії, залишаються в силі 27 березня в Лос-Анджелесі.

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Цього року на церемонії буде ведучий, заявив президент ABC Entertainment Крейг Ервіч під час заходу Асоціації телевізійних критиків.

Він не повідомив жодних кандидатур та подробиць.

Довідка: Завжди премію "Оскар" вручали відомі ведучі, але у 2019, 2020 та 2021 роках проводили без них.

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Рейтинги телепередач упали за останні роки.

Нагадаємо: Американська кіноакадемія представила нові стандарти, яким мають відповідати кінострічки для номінації у категорії "Найкращий фільм" премії "Оскар".

10 січня повідомлялося, що кількість випадків госпіталізації з COVID-19 у Сполучених Штатах досягла максимуму в 132 646 осіб, перевищивши рекорд з січня минулого року.

Теми: кіноСШАкоронавірусепідемія
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