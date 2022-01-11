Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Оскар" уперше з 2018 року проведуть із ведучими

Вівторок, 11 січня 2022, 23:09
фото: gettyimages

Вперше з 2018 року церемонія вручення премії "Оскар" пройде у своєму давньому будинку в Dolby Theater.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву компанії ABC

Деталі: У той час, як інші церемонії нагородження були відкладені через сплеск випадків COVID-19, компанія ABC заявила, що плани проведення церемонії вручення "Оскара", найпрестижнішої кінопремії, залишаються в силі 27 березня в Лос-Анджелесі.

Цього року на церемонії буде ведучий, заявив президент ABC Entertainment Крейг Ервіч під час заходу Асоціації телевізійних критиків.

Він не повідомив жодних кандидатур та подробиць.

Довідка: Завжди премію "Оскар" вручали відомі ведучі, але у 2019, 2020 та 2021 роках проводили без них.

Рейтинги телепередач упали за останні роки.

Нагадаємо: Американська кіноакадемія представила нові стандарти, яким мають відповідати кінострічки для номінації у категорії "Найкращий фільм" премії "Оскар".

10 січня повідомлялося, що кількість випадків госпіталізації з COVID-19 у Сполучених Штатах досягла максимуму в 132 646 осіб, перевищивши рекорд з січня минулого року.

Теми: кіноСШАкоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лавров відповів на звинувачення, що протести в Казахстані спровокувала РФ

У Києві перекриватимуть вулиці через приїзд Алієва

В РФ не бачать підстав для нового раунду переговорів зі США найближчим часом

Порошенка в аеропорту зустрічатимуть його депутати з Київради

В ОДКБ підтвердили, що виводять війська з Казахстану

Кличко не поїде зустрічати Порошенка в аеропорт

Усі новини...
кіно
Російського актора не пустили в Україну на зйомки
Ткаченка обурив серіал Netflix: Створили "карикатурний образ українки"
КСУ визнав конституційною заборону показу російських фільмів і серіалів 
Останні новини
16:12
Командир спецпідрозділу бойовиків ОРДО отримав 8 років тюрми
16:05
фото, відеоТретій день поспіль у 12 областях мінують школи й торгові центри 
15:56
Пів року земельних торгів: обсяг ринку перетнув 5 мільярдів
15:41
інфографіка Вперше за 12 років менше третини українців готові вийти на протест – опитування
15:36
У 2021 році українці на 56% частіше зверталися до поліції через домашнє насильство
15:35
Новий голова ОБСЄ перший візит на посаді здійснить на Донбас
15:34
8 країн втратили право голосу в ООН через несплату внесків
15:25
ВІДЕОУ Мінцифри змінили умови для е-підпису: тепер не треба крутити головою
15:01
Апеляційний суд підтвердив вирок громадянину Чехії, засудженому на 20 років за війну на Донбасі
14:52
Лавров відповів на звинувачення, що протести в Казахстані спровокувала РФ
Усі новини...