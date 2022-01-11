"Оскар" уперше з 2018 року проведуть із ведучими

Вперше з 2018 року церемонія вручення премії "Оскар" пройде у своєму давньому будинку в Dolby Theater.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву компанії ABC

Деталі: У той час, як інші церемонії нагородження були відкладені через сплеск випадків COVID-19, компанія ABC заявила, що плани проведення церемонії вручення "Оскара", найпрестижнішої кінопремії, залишаються в силі 27 березня в Лос-Анджелесі.

Цього року на церемонії буде ведучий, заявив президент ABC Entertainment Крейг Ервіч під час заходу Асоціації телевізійних критиків.

Він не повідомив жодних кандидатур та подробиць.

Довідка: Завжди премію "Оскар" вручали відомі ведучі, але у 2019, 2020 та 2021 роках проводили без них.

Рейтинги телепередач упали за останні роки.

Нагадаємо: Американська кіноакадемія представила нові стандарти, яким мають відповідати кінострічки для номінації у категорії "Найкращий фільм" премії "Оскар".

10 січня повідомлялося, що кількість випадків госпіталізації з COVID-19 у Сполучених Штатах досягла максимуму в 132 646 осіб, перевищивши рекорд з січня минулого року.