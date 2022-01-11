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"Оскар" впервые с 2018 года проведут с ведущими

Вторник, 11 января 2022, 23:09
фото: gettyimages

Впервые с 2018 года церемония вручения премии "Оскар" пройдет в своем давнем доме в Dolby Theater.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление компании ABC

Детали: В то время как другие церемонии награждения были отложены из-за всплеска случаев COVID-19, компания ABC заявила, что планы по проведению церемонии вручения "Оскара", высшей кинопремии, остаются в силе 27 марта в Лос-Анджелесе.

В этом году на церемонии будет ведущий, заявил президент ABC Entertainment Крейг Эрвич на мероприятии Ассоциации телевизионных критиков.

Он не сообщил никаких кандидатур и подробностей.

Справка: Всегда премию "Оскар" вручали знаменитые ведущие, но в 2019, 2020 и 2021 годах проводили без них.

Рейтинги телепередачи упали за последние годы.

Напомним: Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны соответствовать киноленты для номинации в категории "Лучший фильм" премии "Оскар".\

10 сентября сообщалось, что число случаев госпитализации с COVID-19 в Соединенных Штатах достигло максимума в 132 646 человек, превысив рекорд с января прошлого года.

Темы: киноСШАкоронавирусэпидемия
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