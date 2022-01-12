Репер Каньє Вест планує приїхати в Росію і зустрітися з Путіним – Billboard

Репер Каньє Вест, відомий ще під псевдонімом Ye, планує відвідати Росію з виступами і зустрітися з президентом РФ Владіміром Путіним.

Джерело: радник Каньє Веста Амір Судан, цитує Billboard, AFP

Деталі: Судан заявив, що Росія для Веста (Ye) стане "другим домом", і що в РФ репер "буде проводити багато часу".

Вест прямує до Росії, коли працює над новими діловими угодами з Арасом Агаларовим – азербайджансько-російським бізнесменом-мільярдером, пов’язаним з Дональдом Трампом – і сином Агаларова Емінемом, музикантом.

Репер має намір влаштувати виступи – свої перші шоу в Росії – під час недільних служб, а також зустрітися з президентом РФ Владіміром Путіним.

За словами Судана, "ні можливість обмежень на поїздки, ні потенційна критика щодо налагодження зв'язків з Росією не стримають Ye".

Крім того, Вест у листопаді минулого року назвав себе "молодим Путіним".

Орієнтовно візит репера в Росію запланований на весну-літо цього року, залежно від графіка виступів артиста.

Нагадаємо: Репер Каньє Вест отримав близько 60 000 голосів на президентських виборах 2020 року в США.