Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рэпер Канье Уэст планирует приехать в Россию и встретиться с Путиным – Billboard

Среда, 12 января 2022, 00:54
Рэпер Канье Уэст планирует приехать в Россию и встретиться с Путиным – Billboard
фото: Getty Images

Рэпер Канье Уэст, известный еще под псевдонимом Ye, планирует посетить Россию с выступлениями и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: советник Канье Веста Амир Судан, цитирует Billboard, AFP

Детали: Судан заявил, что Россия для Уэста (Ye) станет "вторым домом", и что в РФ рэпер "будет проводить много времени".

Реклама:

Уэст следует в Россию, когда работает над новыми деловыми соглашениями с Арасом Агаларовым – азербайджанско-российским бизнесменом-миллиардером, связанным с Дональдом Трампом – и сыном Агаларова Эминемом, музыкантом.

Рэпер намерен устроить выступления – свои первые шоу в России – во время воскресных служб, а также встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Судана, "ни возможность ограничений на поездки, ни потенциальная критика по налаживанию связей с Россией не сдержат Ye".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Уэст в ноябре прошлого года назвал себя "молодым Путиным".

Ориентировочно визит рэпера в Россию намечен на весну-лето этого года, в зависимости от графика выступлений артиста.

Напомним: Рэпер Канье Уэст получил около 60 000 голосов на президентских выборах 2020 года в США.

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: