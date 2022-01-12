Рэпер Канье Уэст планирует приехать в Россию и встретиться с Путиным – Billboard

Рэпер Канье Уэст, известный еще под псевдонимом Ye, планирует посетить Россию с выступлениями и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: советник Канье Веста Амир Судан, цитирует Billboard, AFP

Детали: Судан заявил, что Россия для Уэста (Ye) станет "вторым домом", и что в РФ рэпер "будет проводить много времени".

Уэст следует в Россию, когда работает над новыми деловыми соглашениями с Арасом Агаларовым – азербайджанско-российским бизнесменом-миллиардером, связанным с Дональдом Трампом – и сыном Агаларова Эмином, музыкантом.

Рэпер намерен устроить выступления – свои первые шоу в России – во время воскресных служб, а также встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Судана, "ни возможность ограничений на поездки, ни потенциальная критика по налаживанию связей с Россией не сдержат Ye".

Кроме того, Уэст в ноябре прошлого года назвал себя "молодым Путиным".

Ориентировочно визит рэпера в Россию намечен на весну-лето этого года, в зависимости от графика выступлений артиста.

Напомним: Рэпер Канье Уэст получил около 60 000 голосов на президентских выборах 2020 года в США.