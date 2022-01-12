FDA попередило про "рідкісний ризик кровотечі" від вакцини Johnson & Johnson

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) у вівторок внесло зміни до відомостей щодо вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19, включивши рідкісний ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі.

Джерело: відомості FDA, Reuters

Дослівно FDA: "Звіти про побічні явища після використання вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19 за дозволом на екстрене використання свідчать про підвищений ризик імунної тромбоцитопенії протягом 42 днів після вакцинації".

Деталі: За повідомленням регулятора, симптоми включають легкі синці або крихітні кров'яні плями під шкірою. А інколи викликають кровотечу.

Інформаційний бюлетень поправок наслідує подібні попередження щодо вакцини з боку інших регуляторних органів, у тому числі Європейського агентства з лікарських засобів.

Обидві вакцини J&J і AstraZeneca, які засновані на подібній платформі, раніше були пов’язані з іншою дуже рідкісною комбінацією згортання крові та низького рівня тромбоцитів, відомою як тромбоз із синдромом тромбоцитопенії.

Минулого місяця Центри контролю та профілактики захворювань США також рекомендували американцям вибрати одну з двох інших дозволених вакцин проти COVID-19 від Pfizer-BioNTech замість одноразового введення J&J через рідкісний, але іноді смертельний ризик.

Нагадаємо: Радники з питань вакцинації Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) одноголосно проголосували у жовтні за рекомендацію підсилювальної дози вакцини Johnson & Johnson принаймні через два місяці після першої.