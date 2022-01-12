FDA попередило про "рідкісний ризик кровотечі" від вакцини Johnson & Johnson

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) у вівторок внесло зміни до відомостей щодо вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19, включивши рідкісний ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі.

Джерело: відомості FDA, Reuters

Дослівно FDA: "Звіти про побічні явища після використання вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19 за дозволом на екстрене використання свідчать про підвищений ризик імунної тромбоцитопенії протягом 42 днів після вакцинації".

Реклама:

Деталі: За повідомленням регулятора, симптоми включають легкі синці або крихітні кров'яні плями під шкірою. А інколи викликають кровотечу.

Інформаційний бюлетень поправок наслідує подібні попередження щодо вакцини з боку інших регуляторних органів, у тому числі Європейського агентства з лікарських засобів.

Обидві вакцини J&J і AstraZeneca, які засновані на подібній платформі, раніше були пов’язані з іншою дуже рідкісною комбінацією згортання крові та низького рівня тромбоцитів, відомою як тромбоз із синдромом тромбоцитопенії.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого місяця Центри контролю та профілактики захворювань США також рекомендували американцям вибрати одну з двох інших дозволених вакцин проти COVID-19 від Pfizer-BioNTech замість одноразового введення J&J через рідкісний, але іноді смертельний ризик.

Нагадаємо: Радники з питань вакцинації Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) одноголосно проголосували у жовтні за рекомендацію підсилювальної дози вакцини Johnson & Johnson принаймні через два місяці після першої.