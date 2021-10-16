Регулятор США схвалив бустерну дозу Johnson & Johnson

Радники з питань вакцинації Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) одноголосно проголосували у п’ятницю за рекомендацію підсилювальної дози вакцини Johnson & Johnson принаймні через два місяці після першої.

Джерело: CNN

Деталі: Консультативний комітет FDA з питань вакцин та супутніх біологічних продуктів проголосував за те, щоб рекомендувати додаткову дозу для осіб віком від 18 років.

Johnson & Johnson заявляє, що дослідження показали, що підсилювальна доза вакцини за два-шість місяців може довести ефективність до 94%, а також, що ефективність J & J не знижується з часом так само, як вакцини Pfizer.

Проте вакцина Johnson & Johnson не має такого високого захисту, як Pfizer або Moderna.

Відтак, різні дослідження показують, що ефективність вакцини J & J становить від 50% до 68%.

Крім того, FDA закликала комітет обговорити дані, які свідчать про те, що безпечно змішувати три дозволені вакцини проти Covid-19: Moderna, Pfizer та Johnson & Johnson – під час проведення щеплень.

Національний інститут охорони здоров’я представив першу інформацію з поточного дослідження, яке показало, що не має значення, яку вакцину людину отримали першою.

Змішані бустерні дози вакцин безпечно, і це посилює імунну відповідь організму, а також забезпечує "хорошу реакцію" на штам Delta.

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