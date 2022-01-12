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FDA предупредило о "редком риске кровотечения" от вакцины Johnson & Johnson

Среда, 12 января 2022, 03:48
FDA предупредило о редком риске кровотечения от вакцины Johnson & Johnson
фото: Getty Images

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) во вторник внесло изменения в сведения о вакцине Johnson & Johnson против COVID-19, включив редкий риск иммунной тромбоцитопении, в частности кровотечения.

Источник: сведения FDA, Reuters

Дословно FDA: "Отчеты побочных явлений после использования вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 по разрешению на экстренное использование свидетельствуют о повышенном риске иммунной тромбоцитопении в течение 42 дней после вакцинации".

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Детали: По сообщению регулятора, симптомы включают легкие кровоподтеки или крохотные кровяные пятна под кожей. А иногда вызывают кровотечение.

Информационный бюллетень поправок следует подобным предупреждениям вакцины со стороны других регуляторных органов, в том числе Европейского агентства по лекарственным средствам.

Обе вакцины J&J и AstraZeneca, основанные на подобной платформе, ранее были связаны с другой очень редкой комбинацией свертывания крови и низкого уровня тромбоцитов, известной как тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

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В прошлом месяце Центры контроля и профилактики заболеваний США также рекомендовали американцам выбрать одну из двух других разрешенных вакцин против COVID-19 от Pfizer-BioNTech вместо однократного введения J&J из-за редкого, но иногда смертельного риска.

Напомним: Советники по вопросам вакцинации Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) единогласно проголосовали в октябре за рекомендацию усилительной дозы вакцины Johnson & Johnson по крайней мере через два месяца после первой.

Темы: вакцинациякоронавирус
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