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Окупанти глушили безпілотники ОБСЄ під час 16 польотів

Середа, 12 січня 2022, 04:45
Окупанти глушили безпілотники ОБСЄ під час 16 польотів
фото: ОБСЄ

Безпілотники спостерігачів Місії ОБСЄ зазнавали перешкод над ділянкою розведення в районі Петрівського, непідконтрольного урядові.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 11 січня 2022 року

Дослівно: "БПЛА СММ малого радіусу дії зазнали впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, внаслідок імовірного глушіння) під час шістнадцяти польотів".

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Деталі: Як ідеться у звіті СММ ОБСЄ, безпілотники глушили під час польотів:

  • тричі кожен над ділянкою розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) та іншими районами поблизу Петрівського;
  • двічі кожен над районами неподалік н. п. Мирне (непідконтрольний урядові, 28 км на південний захід від Луганська) та н. п. Круглик (непідконтрольний урядові, 31 км на південний захід від Луганська).

А також по одному разу кожен над районами поряд із:

  • н. п. Вершина (підконтрольний урядові, 63 км на північний схід від Донецька);
  • н. п. Криничне (підконтрольний урядові, 67 км на північний схід від Донецька);
  • н. п. Воздвиженка (кол. Красний Пахар; підконтрольний урядові, 66 км на північний схід від Донецька);
  • н. п. Луганське (підконтрольний урядові, 59 км на північний схід від Донецька);
  • н. п. Стила (непідконтрольний урядові, 34 км на південь від Донецька);
  • н. п. Докучаєвськ (непідконтрольний урядові, 30 км на південний захід від Донецька).

Нагадаємо: У період із вечора 5 до вечора 9 січня спостерігачі ОБСЄ в Донецькій області нарахували 152 порушення режиму припинення вогню. За цей же період в Луганській області зафіксовано 791 порушення "тиші".

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійна
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